Le formazioni ufficiali

NORVEGIA (5-3-2): Tangvk; Lovik, Hjelde, Mannsverk, Ostrom, Edh; Jatta, Hansen-Aaroen, Arnstad; Mvuka, Broholm.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Bove, Ndour; Baldanzi; Gnonto, Esposito.

Alle 18:30 l’Italia U21 affronta la Norvegia in una partita decisiva per le qualificazioni agli Europei di categoria. Grande interesse circonda la formazione, in particolare tra i tifosi della Juventus, desiderosi di vedere la scelta del commissario tecnico riguardo a Savona, giovane promessa bianconera. Il match rappresenta un'opportunità importante per testare il talento dei giocatori in vista del futuro europeo. Di seguito, sono state ufficializzate le formazioni che scenderanno in campo, pronte a contendersi punti cruciali per il percorso verso la qualificazione.