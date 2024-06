Italia, Federico Gatti convocato: il comunicato

Federico Gatti si unirà in giornata alla nazionale italiana dopo i forfait di Francesco Acerbi e Giorgio Scalvini. Il difensore della Juventus era già stato pre-allertato da Luciano Spalletti nei giorni scorsi a seguito dell'infortunio del giocare dell'Inter. Questo il comunicato della FIGC."Quarto giorno di raduno a Coverciano per la Nazionale, che prosegue la preparazione in vista di UEFA EURO 2024. Oggi avrebbero dovuto aggregarsi al gruppo Gianluca Scamacca ema solo l’attaccante dell’Atalanta si unirà ai compagni al Centro Tecnico Federale. Il difensore nerazzurro dovrà infatti saltare l’Europeo dopo essersi infortunato nei minuti finali del recupero di campionato con la Fiorentina: gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto nella serata di ieri hanno infatti evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.All’ora di pranzo, insieme a Scamacca,. Venerdì scorso, dopo il forfait di Francesco Acerbi, il difensore della Juventus era stato preallertato dal Ct Luciano Spalletti, rendendosi disponibile e mettendosi al lavoro nella propria sede."