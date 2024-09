Federico Gatti al posto di Di Lorenzo: cosa filtra

Dopo la vittoria contro latorna in campo lunedì per la seconda partita di. Gli azzurri dovranno confermare l'ottima prestazione contro la Francia. Il commissario tecnico, Luciano Spalletti, potrebbe però cambiare qualcosa nella formazione titolare.In particolare, chi spera di trovare posto èè rimasto in panchina nella sfida con la Francia ma Spalletti adesso può dargli una chance dal primo minuto. Anche per la prova di Giovanni Di Lorenzo, che ha regalato il primo goal ed è reduce da prestazioni poco brillanti con la nazionale.