Sandro Sabatini su calciomercato.com ha commentato la prestazione dell'Italia contro la Croazia: "Se non cercando delle motivazioni che comunque erano state un po’ previste nei giorni precedenti.Poi siccome il calcio offre queste favole, queste storie da raccontare tutte di un fiato, abbracciandosi come abbiamo fatto tutti al gol di Zaccagni, diciamo che l’Italia va avanti. Ed è la cosa più importante perché l’Italia va avanti in un’edizione degli Europei che può ancora riservarci dei miglioramenti.È ovvio che la squadra è questa e non c’è da farsi illusioni."(anche se non si può sottolineare il gesto tecnico di Zaccagni, con un gol che ha ricordato Del Piero nel 2006). Però, da questa partita devono arrivare dei suggerimenti, delle indicazioni – e non mi riferisco al modulo, al gioco e alla teoria del dominio dello stesso e nemmeno al dualismo tra giocar bene e risultato – mi riferisco ai giocatori. Perché alcuni che sono entrati dalla panchina hanno dato qualcosa in più e, in generale, i più attesi hanno fornito, in negativo, le risposte che sapete."