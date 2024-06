Italia, le pagelle di Federico Chiesa

Federico Chiesa è subentrato nel secondo tempo di Italia-Croazia dopo aver giocato da titolare le prime due partite di Euro2024. Un ingresso sufficiente per i principali quotidiani sportivi, che danno 6 in pagella al giocatore della Juventus."Dentro per Dimarco, si piazza largo a destra e, pur senza evocare il miglior Chiesa, crea situazioni, dà profondità, crossa in area. Servirebbe un contesto di gioco meno casuale", scrive la Gazzetta dello Sport, mentre Tuttosport si chiede se sarebbe servito prima: "Piazza la prima vera fuga al 42' ma nessuno raccoglie il cross radente. La sensazione è che contro i lenti croati forse sarebbe servito prima". Chiesa che durante la partita si è anche arrabbiato con Barella, come riferisce il Corriere dello Sport: "Strappa due volte come ai vecchi tempi, s’arrabbia con Barella (non bene in campo), lo placa Jorginho. "