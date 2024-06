Gatti al posto di Calafiori?

Dopo il pareggio contro lae il gol decisivo dial 98' che ha permesso all'Italia di avanzare agli ottavi di finale come seconda del gruppo B, c'è un'aria di grande euforia nel ritiro della Nazionale. La squadra è felice per aver raggiunto il primo obiettivo, ma è anche consapevole che ora inizia un nuovo torneo. La prossima sfida sarà contro la, nella prima partita da dentro o fuori, e servirà una prestazione eccezionale per avanzare ulteriormente.Il CT Lucianoha subito iniziato a preparare la squadra per la partita di sabato alle ore 18 a Berlino. Ci sarà sicuramente qualche cambiamento rispetto alla formazione scesa in campo contro la Croazia, specialmente in difesa, a causa della squalifica di Riccardo, che sarà costretto a guardare la partita dalla tribuna.Per sostituiresta considerando diverse opzioni., centrale dellaconvocato al posto di Scalvini, sembra essere al momento l'opzione meno probabile. Gatti è principalmente un marcatore e non un difensore di costruzione in grado di guidare il reparto. Potrebbe giocare come braccetto insieme a Buongiorno e Bastoni, ma attualmente parte dietro a Mancini nelle gerarchie.La scelta dipotrebbe ricadere su un difensore più adatto a impostare il gioco e guidare la difesa. Gatti, pur essendo un valido marcatore, potrebbe non avere le caratteristiche ideali per il tipo di gioco che l'allenatore intende adottare contro la Svizzera. La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni, ma è chiaro che Spalletti sta cercando di mettere in campo la formazione più equilibrata e competitiva possibile per affrontare una partita così cruciale.