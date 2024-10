Italia-Belgio, la probabile formazione

L'Italia giovedì affronta in Nations League il Belgio e Luciano Spalletti sembra intenzionato a proseguire sulla strada della difesa a tre e due attaccanti, viste anche le convocazioni. Tra le assenze principali c'è quella di Nicolò Barella, out per infortunio. Presenti in nazionale tre giocatori della Juventus, ovvero Michele Di Gregorio, Andrea Cambiaso e Nicolò Fagioli. Il portiere, alla prima chiamata con gli azzurri, non troverà spazio. Fagioli si contende un posto con Ricci ma dovrebbe partire fuori mentre Cambiaso punta ad una maglia da titolare sulla destra. Ecco la probabile formazione dell'Italia secondo Sky Sport.ITALIA (3-5-2, la probabile formazione): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori/Pellegrini, Retegui. Ct. Spalletti