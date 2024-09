Poco propositivo in fase offensiva, decisivo però in un'occasione

L'Italia vince contro Israele per 0-2, seconda vittoria per gli azzurri di Luciano Spalletti e sei punti in classifica nel girone con Belgio, Francia e Israele. Prestazione discreta per gli azzurri contro una squadra comunque volitiva e che ha creato qualche grattacapo alla difesa azzurra. Nel terzetto difensivo scelto da Spalletti ha giocato fin dal primo minuto di gioco Federico Gatti.Il difensore bianconero torna titolare in nazionale dopo non aver giocato nemmeno un minuto nell'ultimo Europeo in Germania. La prestazione del giocatore è stata buona, soprattutto difensivamente. In fase offensiva il giocatore non si è sganciato più di tanto, a differenza di quanto succede quando gioca con la Juventus. In qualche occasione Israele ha creato dei grattacapi alla difesa azzurra, come al ventesimo minuto di gioco dove sia Gatti che Buongiorno sono stati importanti. Il difensore bianconero però è stato provvidenziale in una situazione, dove salva di fatto l'Italia con un ottimo intervento durante il primo tempo. Cade prima al 73' con un giallo, poi con la rete della bandiera di Abu Fani al 90'.



