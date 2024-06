Leonardoha assistito da spettatore alla sconfitta dell'Italia agli ottavi di finale degli Europei 2024 contro la Svizzera, abbandonando il sogno di difendere il titolo conquistato a Wembley nel 2021. Il difensore, che ha seguito la partita in un lido di Monopoli, è stato circondato dai tifosi che avrebbero preferito vederlo in campo. La presenza di Bonucci ha evocato ricordi nostalgici dei momenti gloriosi del 2021, quando lui e Chiellini erano i pilastri della difesa italiana. I tifosi, delusi dal cambio generazionale in difesa, hanno espresso il loro rammarico e il desiderio di avere ancora Bonucci e Chiellini in squadra, convinti che la loro presenza avrebbe cambiato le sorti della partita. "Ci volevi tu in difesa, Leonardo, ci volevi tu. Senza te e Chiellini siamo finiti nei guai": queste le parole dei tifosi riportate dal Corriere della Sera.