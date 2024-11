Le scelte di Spalletti in vista di Italia-Francia

Mancano poco meno di ventiquattro ore al calcio d'inizio di Italia-Francia, match che si giocherà a San Siro e valevole per la sesta giornata della Nations League. Luciano Spalletti è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione iniziale che darà il la alla sfida contro i vice campioni del Mondo in carica allenati da Didier Deschamps. Nell'undici titolare scelto dall'allenatore di Certaldo potrebbe esserci spazio per due giocatori della Juventus.Secondo quanto riportato da Sky, nel 3-5-1-1 con cui Spalletti sfiderà la Francia ci sarà ancora Andrea Cambiaso dall'inizio, chiamato ad agire sul binario di destra. Oltre all'esterno bianconero, è molto probabile l'impiego dall'inizio di Manuel Locatelli che agirà in cabina di regia al posto del laziale Nicolò Rovella.