Italia, le pagelle di Fagioli

Nella sfilza di insufficienze gravi e prestazioni da incubo, Nicolò Fagioli risulta tra i meno peggio dell'Italia che ha perso contro la Svizzera uscendo da Euro2024. Il centrocampista della Juventus, al debutto da titolare in questi europei, sostituiva Jorginho in mezzo al campo."L’unica azione pensata è sua: un filtrante che taglia la Svizzera. Si spegne a poco a poco, ma distribuisce lampi di futuro. Doveva prendere l’Italia prima", scrive la Gazzetta dello Sport sulla prestazione di Fagioli. Il voto è 5, lo stesso di Tuttosport: "Cerca di prendere per mano il gioco e le statistiche gli accreditano una buona dose di passaggi riusciti, uno dei quali in verticale innesca molto bene un timido Cristante. Però gli mancano rapidità e fisicità. Oltre che qualche segno di vita intorno. Anche lui osserva con eccessivo sussiego l'inserimento di Freuler.". Identico voto anche per il Corriere dello Sport, che commenta così la partita di Fagioli: "Inizio incoraggiante, pesca Cristante con un filtrante, taglia il campo per una progressione di Chiesa. Ma alla fine dei conti, il cambio con Jorginho non paga. ""