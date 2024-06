Nicolòsi allena con il gruppo alla vigilia della partita inaugurale degli Europei tra Italia e Albania, primo test importante per gli azzurri in questa competizione. Il giovane centrocampista della Juventus, noto per la sua visione di gioco e la capacità di dettare i tempi della manovra, ha dovuto affrontare alcune difficoltà fisiche negli ultimi giorni. In particolare, Fagioli ha mostrato qualche problema nei cambi di direzione, un aspetto cruciale per un giocatore del suo ruolo.Nonostante queste difficoltà, Fagioli ha lavorato intensamente sotto l'occhio attento dello staff medico e tecnico della, determinato a essere al meglio della forma per il debutto europeo. La sua presenza in allenamento con il gruppo è un segnale positivo per il ct, che conta su di lui per dare qualità e freschezza al centrocampo azzurro.