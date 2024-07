Antonio, ex calciatore e attualmente opinionista sportivo, non ha usato mezzi termini per descrivere la delusione e la frustrazione provate dai tifosi italiani. L’eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera rappresenta per lui un fallimento completo della squadra azzurra. Con il suo caratteristico stile schietto, Cassano ha evidenziato come le aspettative fossero ben diverse e quanto sia dolorosa questa sconfitta per tutto il movimento calcistico italiano."Senza se e senza ma, meritatamente fuori, dalla Svizzera che ci ha travolto. Io avevo detto al mister: 'Occhio, la Nazionale non è buona. È scarsa e soprattutto è una gatta bella da pelare'. Però io sarò sempre ed esclusivamente al suo fianco, perché era ed è un genio. Poi un'altra cosa fondamentale. Oltre che nelle coppe facciamo cagare, in Nazionale questa è la realtà dei fatti: abbiamo fatto schifo. Senza personalità, senza qualità, senza un'idea, senza palle, senza niente. In Italia si pensa a speculare, a non voler giocare, eppure in panchina avevamo un genio. Però ovviamente il mister più di questo non poteva fare, perché poi alla realtà quei mezzi giocatori che dicono sono buoni, dovrebbero venire fuori...e invece facciamo cagare".