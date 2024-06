Dimarco infortunato, chi al suo posto?

In vista della sfida decisiva contro la Croazia, arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti e l'Italia. Federico Dimarco infatti non sarà disponibile per il match di lunedì sera, l'ultimo del girone. L'esterno sinistro dell'Inter ha subito un trauma contusivo al polpaccio destro contro la Spagna e le sue condizioni non sono migliorate negli ultimi due giorni, anzi. Dimarco dovrà rinunciare alla sfida contro il suo ex compagno, Ivan Perisic.Dimarco, titolare nelle prime due partite di Euro2024, non scenderà in campo contro la Croazia. Un problema in più per Spalletti che dovrà sostituirlo. Le opzioni sono due in particolare, ovvero Darmian, che però potrebbe prendere anche il posto di Di Lorenzo, o Andrea Cambiaso, subentrato nella ripresa sia contro l'Albania che contro la Spagna.