Una serataccia per Giovanniin Italia-Spagna. La pessima prestazione del terzino azzurro, che ha sofferto enormemente dall'inizio alla fine le sgasate di Nico Williams, è stata rimarcata ancora oggi dai giornali, con Il Corriere dello Sport che si chiede, per esempio, se fosse lo stesso "esterno che aveva dominato la Serie A due stagioni fa" e il "campione di Wembley". Di Lorenzo, come noto, è al centro di un vero e proprio caso al, a cui ha comunicato la sua intenzione di salutare, con laalla finestra per capire la possibilità di piazzare il colpo. Situazioni e voci che potrebbero averlo distratto, con il rischio di un'esclusione dall'undici titolare per la Croazia.