A differenza di Nicolò Fagioli, Federiconon ha convinto fino in fondo nell'amichevole di ieri trae Bosnia, a pochi giorni dall'inizio dell'Europeo. "Non è ancora il Chiesa che crea superiorità in fascia. Insiste nel dribbling con pochi risultati. Ma sa cambiare gioco e inventa l’assist per Frattesi" scrive La Gazzetta dello Sport, mentre Il Corriere della Sera si esprime così sull'esterno della: "Dopo il buio pesto contro la Turchia illumina la sua serata con l’assist per Frattesi. Per il resto però sembra ancora indietro: Spalletti gli chiede di accentrarsi, ma lui sbaglia tanto. Il mercato lo distrae?"