Questa sera, alle ore 18, ci sarà Italia-Svizzera, valida per un posto ai quarti di finale di Euro2024. E tra gli azzurri dovrebbe tornare Federico Chiesa dopo l'assenza dal primo minuto contro la Croazia. Così Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha commentato la partita e ha parlato del giocatore della Juventus, che dovrà essere decisivo. "Sappiamo come giocano, come si muovono, cosa mangiano, cosa bevono, e come affrontarli: allora perché non pensare che gli azzurri possano finalmente regalarci una prova delle loro reali capacità? Chiediamo troppo? Non abbiamo di fronte il Real, né il City. E nemmeno la Spagna di Nico e Yamal.Il nostro uomo decisivo dovrà essere Federico Chiesa, verosimilmente opposto a Ricardo Rodriguez, e qui il derby della Mole non c’entra. Chiesa perché «Fede significa non voler sapere quel che è vero». Questa è di Nietzsche. Che era di Röcken, a due ore da Berlino, dove il cielo alle 18 di un sabato di fine giugno di solito è azzurro."