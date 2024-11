La prestazione di Cambiaso

Una grande prestazione, ma non è bastata: Andreaha trascinato l'Italia senza evitare il ko che fa male agli azzurri. E' finita 3-1 per la, e a San Siro: la squadra dinon ha mantenuto il primo posto e ora aspetta di capire quale sarà il destino ai quarti di finale di Nations League.A deciderla, a proposito di, è stata una doppietta di Adrien Rabiot, sommata all'autorete di Guglielmo Vicario, a regalare il primo posto alla Francia. Due reti importanti per il centrocampista, che fino a questo momento aveva collezionato soltanto sei presenze in Ligue 1.A prescindere, Cambiaso è stato uno dei migliori tra gli azzurri, insieme a Dimarco: sono stati loro a confezionare la rete - l'unica - italiana, con un'azione da vecchia Italia. Filtrante sulla sinistra per l'interista, cross in mezzo e mancino al volo dello juventino, che raggiunge quota 2 reti con la selezione italiana.Per 67 minuti in campo anche Manuel: non una prestazione memorabile, ma il 91% di passaggi riusciti e 5 lanci su 6 finalizzati. Peccato per i duelli solo 3 su 10, quelli vinti.