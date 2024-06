Italia-Albania, dove vederla

Rai 1

Sky Sport Uno

Sky Sport Calcio.

RaiPlay

Sky Go

NOW.

Italia-Albania, le probabili formazioni

Dopo la vittoria della Germania contro la Scozia nella gara inaugurale di Euro2024, questa sera inizierà anche il cammino dell'Italia, che affronterà l'Albania al Signal Iduna Park di Dortmund. Luciano Spalletti aveva qualche dubbio alla vigilia, soprattutto legato alle condizioni fisiche di alcuni giocatori come Barella, che però dovrebbe essere regolarmente in campo.Italia-Albania, valida come prima partita degli Europei 2024 per il Girone B, ecco dove è possibile vederla.: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi.