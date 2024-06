Attimi di apprensione per Federico Chiesa. L'ala italiana è rimasta a terra in area di rigore albanese dopo un bel lavoro sull'esterno. Dopo il dribbling il giocatore ha messo il pallone in mezzo, non recapitato poi dai compagni di squadra. Successivamente c'è stato un contrasto con un difensore albanese. Il giocatore azzurro e della Juventus è rimasto a terra e i medici della nazionale hanno fatto il loro ingresso in campo per medicarlo. Chiesa è rimasto a terra per un paio di minuti, ma fortunatamente il giocatore si è poi rialzato e ha proseguito la sua gara. Impatto del giocatore positivo nel corso del primo tempo, molto attivo sull'esterno e sempre propositivo.