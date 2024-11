di Luciano Spalletti prosegue la sua corsa incentrando una vittoria preziosa contro il Belgio. Nella quinta giornata del Gruppo 2 della Lega A, giocata allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, gli Azzurri si sono imposti per 1-0 contro la formazione guidata dall'italiano Domenico Tedesco. Gli Azzurri erano stati fermati dal Belgio con un 2-2 nella precedente sfida a Roma, ma questa volta hanno colto i tre punti, necessari per qualificarsi matematicamente alla Final Eight con un turno d’anticipo.Guidata da una solida prestazione e dalla rete dell'ex milanista, a segno per la prima volta in nazionale dopo 15 mesi, l'Italia ha così raggiunto quota 13 punti nel girone, frutto di quattro vittorie e un pareggio. Con questo risultato, gli Azzurri si confermano primi nel gruppo e affronteranno la Francia domenica a San Siro, in una gara che deciderà il primato nel girone. Grazie alla vittoria di Bruxelles, all’Italia basterà evitare una sconfitta con più di due gol di scarto per mantenere il primo posto.Il Belgio, invece, vede ridursi le possibilità di avanzare e rischia di chiudere all’ultimo posto in caso di sconfitta contro Israele, un risultato che peserebbe sulla squadra di Romelu Lukaku, capitano e attaccante del Napoli.