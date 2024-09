Israele-Italia: la probabile formazione e la scelta su Gatti, Fagioli e Cambiaso

L'Itorna in campo lunedì per la seconda partita di Nations League. Gli azzurri affrontano Israele in campo neutro, a Budapest, dopo aver vinto e convinto contro la Francia.però proporrà diversi cambiamenti per dare spazio a tutta la rosa. In particolare possono lasciare il posto Di Lorenzo, Tonali, Frattesi e Dimarco. Chi al loro posto?Si candida per una maglia da titolarema l'ex Frosinone potrebbe non essere l'unico giocatore della Juventus in campo. Chance anche per Nicolò Fagioli. Ecco la probabile formazione dell'Italia.