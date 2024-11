Ismajli può andare alla Juventus?

"Si parla troppo poco di. Continuiamo a farlo, perché c'è il rischio di non trovarcelo a gennaio".non ha usato mezzi termini nel commentare in conferenza stampa, ieri sera , l'ennesima prestazione positiva del difensore albanese, il quale anche nel match contro l'Udinese ha contribuito a tenere alto il muro della sua squadra che è crollato solo a un quarto d'ora dalla fine, quando Keinan Davis ha segnato il goal dell'1-1.Giunto alla quarta partita di fila da capitano dei toscani, Ismajli è finito sulla lista degli obiettivi dellaper la difesa, che a gennaio dovrà essere necessariamente rinforzata con almeno un acquisto dopo il doppio infortunio di Gleison Bremer e Juan Cabal. In casa Empoli - come ha ammesso D'Aversa - sono ben consapevoli della sua situazione, così come sanno che il suo contratto è in scadenza a giugno ma al momento non sono in programma incontri per il rinnovo. Alle giuste condizioni, dunque, il classe 1996 potrebbe diventare un affare low cost di metà stagione, facendo un bel "salto" di carriera. La situazione è da monitorare, anche perché sulle sue tracce ci sono pure altre big...





