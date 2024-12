Ismajli, le parole del direttore sportivo sul futuro

Il direttore sportivo dell'Roberto Gemmi, ha parlato ai microfoni di Sky del futuro di, difensore che è seguito anche dalla Juventus. "Continuiamo a parlarne poco, è meglio. Come tutti i mercati, quando iniziano ci sono varie possibilità"."Noi come sempre ci confronteremo col mister, cercheremo di capire le dinamiche e prenderemo le nostre decisioni. Lui è un grande professionista, ci stiamo parlando, ma i tempi li decide il mercato stesso". Le parole del dirigente toscano non chiudono quindi alla possibilità di un addio di Ismajli che piace alla Juventus come ad altre squadre.