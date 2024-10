Le parole di Simone Inzaghi a Dazn:LA PARTITA - Avremmo meritato di fare 7-8 ad una squadra che ne aveva preso uno in nove partite. Bisogna essere lucidi e analizzare. La fase di non possesso va fatto meglio. 4 tiri alla Juve puoi concederli ma non puoi prendere 4 gol. Ci sono delle teste basse e io sono il primo. In fase si possesso abbiamo fatto un’ottima partita, il neo è stato il non aver fatto gol. Siamo stati imprecisi e abbiamo trovato contro Di Gregorio., Il calcio è questo, sarà una grandissima lezione che ci porteremo a casa.GOAL YILDIZ - L’azione del 4 a 3 è una rimessa davanti la mia panchina, con un po’ di determinazione in più… non può uscire quel giocatore, Cambiaso bravo a pulire quella palla, ma quella palla deve morire lì. Purtroppo è uscita e ha rimesso in gioco la Juventus.