Simone, a DAZN, parla così di Genoa-Inter.- "C'è delusione, i ragazzi a parere mio hanno fatto una partita seria, concentrata. Abbiamo fatto un buon primo tempo, dove abbiamo creato tanto e preso un gol fortunoso, un incidente. Poi siamo stati bravi a recuperare, c'è stata l'occasione di Dimarco col salvataggio miracoloso di Badelj. Nel secondo tempo siamo stati più lenti a far circolare palla: poi all'84' troviamo il gol del vantaggio e non sono soddisfatto, dopo il gol dovevamo gestire meglio la palla. Prendendo due gol così è difficile vincere le partite: onore al Genoa, però è un pareggio che non ci soddisfa per quanto creato. Una squadra come la nostra, in vantaggio all'84', non deve più prendere gol, soprattutto in quel modo".- "Sono stati episodi, perché la squadra mentalmente l'ho vista concentrata. È un campo non semplice, dove abbiamo sempre faticato, però avevo buonissime sensazioni. Poi è normale, se rivediamo gli episodi dei due gol è difficile portare le partite a casa con due episodi così. È chiaro, è il 17 agosto e da poco abbiamo ricominciato a lavorare tutti insieme: sull'impegno ho poco da dire, ma due gol così no".- "Sì, vincere è difficile e rivincere lo è ancora di più. I ragazzi lo sanno, sono maturi ed è per questo che sono dispiaciuto: fare la prima di campionato a Marassi, sapendo le difficoltà avute dopo Europei e Copa America, vai in vantaggio nel momento migliore e dovevamo essere più bravi a gestire, non perdere quella palla dopo il rigore. Il calcio non ti lascia nulla, oggi dovevamo fare qualcosa in più".- "Ha fatto un'ottima gara, poi negli ultimi venti minuti non era lucido come i primi settanta. Infatti lo stavo cambiando con Pavard, poi una volta raggiunto il vantaggio ho preferito tenerlo dentro: avevano messo dei saltatori e avrei perso qualche centimetro. Lui deve continuare a lavorare in questo modo, sul secondo gol ha commesso una disattenzione, ma deve continuare così perché è un ragazzo di assoluto valore".