Come confermato anche dalla stessanel proprio comunicato ufficiale , è stato ila operare questa mattinadopo la rottura del legamento crociato (l'intervento è stato eseguito presso l'Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione). Il medico è uno dei più esperti nel settore. Da anni, infatti, collabora direttamente con la Premier League e non è la prima volta che lo sentiamo nominare in Italia. A lui, infatti, si è rivoltoper farsi operare nel 2022 quando era sotto contratto da calciatore nella sua ultima esperienza con il Milan.