Inter-Venezia: Lautaro protesta per un rigore, l'episodio

Al 15esimo minuto diproteste dei giocatori nerazzurri e in particolare di Lautaro Martinez per un episodio avvenuto in area di rigore degli ospiti. L'attaccante argentino ha chiesto infatti un calcio di rigore per un tocco con il braccio di Haps.Le immagini dimostrano che effettivamente il tocco con il braccio da parte del difensore del Venezia c'è ma l'arbitro, Ferrieri Caputi, ha interrotto l'azione per un fallo di Dumfries proprio su Haps, che è stato sbilanciato dall'avversario causando poi il contatto tra il braccio e il pallone. Questo il commento sull'episodio di Luca Marelli: "Valutazione di campo, la spinta è avvenuta ben prima del tocco di braccio del giocatore del Venezia. Il Var non può intervenire".