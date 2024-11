La reazione dei tifosi al goal annullato del Venezia contro l'Inter

Un finale thriller traa San Siro, doveha rischiato di uscire con un solo punto visto l'episodio nell'ultimissima azione degli ospiti che avevano trovato il pareggio con Sverko. Goal però annullato dal Var per un tocco con il braccio del giocatore ( QUI L'EPISODIO ).Senza dubbio un episodio che fa discutere se non altro per l'importanza che avrebbe avuto la rete di Sverko. E ovviamente sui social si sono scatenate le reazioni per quanto successo.