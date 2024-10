Leonardo, ex capitano della Juventus, è stato avvistato a San Siro durante la partita tra Inter e Torino, accompagnato dal figlio Lorenzo, noto tifoso granata. Le telecamere hanno inquadrato Bonucci e la sua immagine è stata poi mostrata sul maxi schermo dello stadio.La sua presenza non è passata inosservata, e una parte del pubblico ha reagito condagli spalti, segnalando una certa tensione nei suoi confronti, probabilmente legata al suo passato bianconero e alla rivalità tra i club. Per Bonucci, un passato anche nerazzurro: Leo è infatti cresciuto - e ha debuttato - con la maglia dell'Inter.