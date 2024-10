spinta da un superlativo Marcusha superato un ostico Torino, rimasto in dieci dal 20' per l'espulsione di Maripan. Il francese ha firmato una tripletta, risultando decisivo per la vittoria che proietta l'Inter al secondo posto in classifica, a soli due punti dal Napoli. Nonostante l'inferiorità numerica, il Torino ha accorciato le distanze con un gol di Duván Zapata, che però è stato costretto a uscire in barella, lasciando la squadra in ansia per le sue condizioni. Nel finale, un rigore trasformato da Vlasic ha fissato il risultato sul, ma non è bastato a evitare la sconfitta.Una partita intensa, dove l'Inter ha saputo sfruttare la superiorità numerica e la qualità di Thuram, mentre il Torino ha combattuto con grinta nonostante le difficoltà.