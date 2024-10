Perché l'Inter vuole 'congedare' Antonello?

Stando a Tuttosport, in casasi sta per verificare un autentico terremoto societario. Il fondo americanoha infatti chiuso il suo periodo di ingresso "soft" nella gestione del club ed è pronto a mettere pesantemente mano alla struttura che ormai da anni, con Steven Zhang alla guida, vedeva diverse figure centrali nell'organigramma dirigenziale. Tra coloro che potrebbero dire addio ci sono anche uomini di primissimo piano, come l'amministratore delegato dell'area amministrativache tra l'altro è "corteggiato" dalladopo le dimissioni di Lina Souloukou.I motivi di questa rottura, come scrive Calciomercato.com, sono principalmente legati a due tematiche: stadio e. Oaktree vuole una svolta che porti in tempi rapidi sia alla creazione di un nuovo impianto, sia al taglio netto con la pubblicità negativa che sta derivando intorno al marchio da tutto ciò che sta filtrando dall'inchiesta. Non è un caso, infatti, che gli uomini Oaktree abbiano affiancato Antonello negli incontri sullo stadio e che abbiano scelto di far affiancare l'avvocato Cappellini con un penalista. Proprio i rapporti creati con le istituzioni da Antonello potrebbero però permettergli di mantenere ancora una chance di permanenza nella dirigenza interista.