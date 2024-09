è stato sostituito per un problema fisico e gli esami hanno evidenziato una distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra una settimana, ma resterà fuori fino a dopo la sosta. Salterà le prossime tre partite dell’Inter: contro l’Udinese, la gara di Champions League contro la Stella Rossa e il match contro il Torino. Barella non si è allenato il 24 settembre e si è sottoposto agli esami alla clinica Humanitas di Rozzano. Il centrocampista dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per la sfida contro la Roma il 20 ottobre.