La Pergolettese, formazione di Serie C, ha annunciato l'ingaggio di Francesco Stante. Il difensore classe 2005, di proprietà dell'Inter, si trasferisce al club di Crema - con la formula del prestito - per maturare esperienza al terzo piano della piramide calcistica italiana. L'operazione è stata condotta dall'agenzia Circum Associates, capitanata da un pilastro della storia della Juventus, ovvero Claudio Marchisio. Per l'ex centrocampista bianconero si tratta della prima operazione in assoluto condotta in qualità di procuratore.