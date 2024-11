Ancheha detto la sua sul match tra Inter e Napoli: "Mi sono divertito parecchio di più a", le sue parole. "Nelle gare importanti del Napoli abbiamo visto quattro goal in tre partite. Il Napoli difende molto bene, in questa gara hanno vinto le difese. Rigore per i nerazzurri? C'è il contatto e il Var non può intervenire, ma qui siamo di fronte a "Politano a Empoli" numero 2. Io capisco la rabbia di Conte, ma avrei voluto D'Aversa fare la stessa scena: è un rigorino di quelli che Rocchi dice non andrebbero dati. Mani di Olivera? Per me non è rigore ma ho visto fischiarne di più brutti".