Il popolo juventino, che aveva vissuto un derby senza particolari emozioni fino a quel momento, ha trovato conforto nel raddoppio di Kenan Yildiz, arrivato grazie al secondo contropiede della ripresa. Un cross perfetto di Conceiçao, una testa precisa di Yildiz e il 2-0 era servito, chiudendo virtualmente i giochi. L’esultanza del giovane turco, che ha evocato ancora una volta la figura di Alessandro Del Piero, ha sollevato l’entusiasmo dei tifosi, che hanno dedicato cori emozionanti per celebrare il cinquantesimo compleanno del loro capitano storico.In effetti, l’andamento del match non ha richiesto particolare attenzione, tanto che ogni distrazione da parte dei tifosi è stata accolta con piacere. Il derby è diventato quasi un'occasione per celebrare la storia bianconera, piuttosto che per focalizzarsi esclusivamente su una partita ormai decisa. E mentre la Juventus continuava a dominare in tranquillità, Thiago Motta, l’allenatore bianconero, ha già messo gli occhi sui prossimi impegni, sperando in un pareggio tra Inter e Napoli per vedere se ci sarà qualche speranza di riavvicinarsi al vertice. Anche se quest’anno lo scudetto sembra un miraggio, il campionato resta ancora aperto, e come dice Motta, “non si sa mai”. Questo, dopo tutto, non è un deserto.