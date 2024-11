Aspettare e osservare: è questo il mantra dei tifosi dellain una domenica di riflessioni e speranze. Dopo la vittoria sul Torino, resta da capire se questa Juve possa davvero dimostrare di essere una grande squadra, capace di mantenere il passo in una lotta intensa. La distanza di un solo punto dall’Inter, impensabile solo poche settimane fa, riaccende sogni importanti per i bianconeri.La stagione, con la sua transizione e i numerosi pareggi, sembra quasi "normale" per la Juve, e persino gli errori diventano parte di un percorso costruttivo. Thiago Motta ha saputo affrontare la “pressione Juve” in modo brillante, aiutato dal ritorno degli infortunati, come Koopmeiners, e dalla crescita di elementi ora determinanti, come Weah. La squadra, ancora in via di completamento, attende i ritorni di Nico e Douglas Luiz, che saranno elementi chiave per il futuro.: non tanto per tifare contro, quanto per restare aggrappati al treno dei primi, con la consapevolezza che in una lotta così serrata, resistere all’urto delle rivali sarà fondamentale. Il cammino è lungo e l’obiettivo chiaro: giocare sulla continuità e tenere la testa alta, sempre.