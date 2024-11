La nebbia di San Siro ha avvolto anche due parole chiave: sorpasso e fuga. Il derby d'alta classifica tra Inter e Napoli si è concluso 1-1, lasciando un senso di incertezza nelle menti di chi aspettava un colpo di scena. Nessuna accelerata decisiva, nessuna vera e propria affermazione. Conte resta in testa, ma con un solo punto di vantaggio sugli azzurri, mentre Inzaghi esce dal campo con qualche rimpianto.Nel primo tempo, l’Inter ha sofferto sotto il pressing del Napoli, ma ha avuto le sue occasioni: un palo colpito da Dimarco e un rigore sbagliato da Calhanoglu nella ripresa. Gli azzurri, dopo il vantaggio firmato McTominay, sono stati raggiunti dal gol del pareggio di Calhanoglu, ma hanno mantenuto la calma, reggendo fino alla fine. Il risultato finale sancisce una parità che lascia tutto in sospeso, con entrambe le squadre che guardano al futuro con ancora molto da giocarsi. Il primo scontro diretto della stagione si chiude quindi senza un vincitore, ma con una continua battaglia per il vertice.