Marotta, le parole alla cena di Natale dell'Inter

si è ritrovata per la cena di Natale e ha preso parola il presidente, Beppe Marotta, parlando dell'arrivo dei nuovi proprietari e di come non sia necessario spendere di più per vincere. Ecco le parole riportate da Sky Sport.e attraverso la vostra competenza ed esperienza possiamo regalarci ancora grandi traguardi. Abbiamo avuto un cambiamento nell’assetto societario con l’arrivo di Oaktree e sento di esprimere loro un grande ringraziamento: sono arrivati in punta di piedi, senza fare proclami e hanno sposato in pieno i valori dell’Inter per dare continuità storica al club nel rispetto della sostenibilità".