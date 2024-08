Beppe, a Sky Sport, parla del campionato che sta per nascere.- "Sinceramente è più un effetto mediatico, abbiamo fatto un'indagine esplorativa ma senza approfondire più di tanto. Il nostro organico ci dà garanzie sia da un punto di vista qualitativo che numerico".- "Cerchiamo un profilo alla Bisseck sia per quanto riguarda l'età che la qualità. Stiamo seguendo una pista molto valida con Ausilio e Baccin, ma non faccio nomi. Ci sono ancora 15 giorni di mercato, non siamo in ansia. Siamo consapevoli di essere competitivi".- "Ci sono ancora cantieri in corso come Juve e Napoli. Il Milan è già più assestato. Penso che i rossoneri siano i rivali più accreditati, ma mancano ancora 15 giorni e altre operazioni possono essere fatte. Penso che la griglia di partenza più o meno sia la stessa, aggiungo anche Atalanta e Roma".





