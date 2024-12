Martedì mattina l’Inter è tornata al lavoro al centro sportivo di Appiano Gentile, con aggiornamenti positivi sullo stato dei giocatori acciaccati. Chi non è sceso in campo ha svolto un allenamento regolare, mentre per gli altri sono state previste terapie, scarico e defaticante.Nessun problema per Federico, fermato solo da semplici crampi. Anche Nicolòè in miglioramento: non ha effettuato esami strumentali dopo l’affaticamento muscolare che lo ha costretto a uscire anzitempo. A scopo precauzionale, il centrocampista salterà probabilmente la partita di giovedì contro l’Udinese, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.