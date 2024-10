La grande novità in attacco per Inter-Juventus

La sfida traè ormai alle porte, e per il tecnico bianconero,, si profilano importanti decisioni tattiche in vista del big match. Con l'obiettivo di contrastare al meglio la formazione nerazzurra, il tecnico potrebbe optare per un assetto innovativo e qualche esclusione di spicco nella formazione iniziale.Una delle scelte più rilevanti potrebbe essere quella di lasciare inizialmente in panchina il giovane talento Kenan Yildiz. Al suo posto, Motta sembra intenzionato a schierare Timothy Weah sulla fascia sinistra, con Francisco Conceição sul lato destro. Entrambi i giocatori sono stati scelti per la loro capacità di allungare la squadra e offrire opzioni di ripartenza rapide, fondamentali per mettere in difficoltà la difesa dell’Inter.Nella posizione di trequartista, alle spalle del centravanti Dusan Vlahovic, dovrebbe agire Nicolò Fagioli. Il giovane centrocampista italiano avrà il compito di gestire la manovra avanzata e di fare da raccordo tra i reparti, portando creatività e intensità in una posizione strategica per le manovre offensive bianconere.A centrocampo, Thiago potrebbe sorprendere lasciando Kephren Thuram in panchina, preferendo una coppia di maggiore esperienza composta da Manuel Locatelli e Weston McKennie. Questa scelta risponde alla necessità di avere un reparto dinamico, capace di continui scambi di posizione per disorientare gli avversari. Locatelli e McKennie, infatti, possono garantire un gioco fluido, evitando di dare punti di riferimento a una squadra come l'Inter, ben nota per la sua efficacia nella fase di riconquista del pallone.





