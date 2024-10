Cinque goal in un tempo, un'altalena di emozioni che al momento premia la squadra di casa. Il primo tempo di Inter-Juventus è stata "una montagna russa", con i bianconeri tanto pregevoli in fase offensiva - o almeno, nella finalizzazione - quanto confusi e frenetici dietro. Il risultato? Tre reti subite di cui due su rigore, senza nemmeno troppo da recriminare se non sul fronte degli errori individuali. E sì che le idee di Thiago Motta, che inizialmente avevano suscitato qualche perplessità, sembravano pure azzeccate… La sensazione è che la vincerà chi avrà più forza mentale.Clicca sulla gallery in alto per i top e flop di Inter-Juventus!