Perché Inter-Juventus è uno scontro generazionale

è una di quelle sfide intorno alle quali i temi di discussione non mancano mai. È così anche questa volta, per un derby d'Italia che arriva subito dopo un turno di Champions League dall'esito opposto per le due squadre, con due partite decise all'ultimo respiro e terminate entrambe 1-0. I nerazzurri, dunque, si presentano meglio dei bianconeri al big match di domenica, tanto dal punto di vista mentale quanto da quello fisico, considerando chedovrà ancora fare a meno di pedine importanti come Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz.C'è poi un altro fattore da tenere presente, che in una super sfida come quella di domenica può avere la sua incidenza (per quanto non si sia ancora entrati nel vivo della lotta scudetto): Inter-Juventus sarà anche uno, se è vero che la squadra milanese è quella con l'età media più alta in questa Serie A (29 anni e 255 giorni), considerando titolari e subentrati, mentre la Signora è... tutt'altro che vecchia, tanto da posizionarsi al penultimo posto dietro al solo Parma con 24 anni e 77 giorni, stando ai dati Opta. Esperienza contro freschezza, dunque, per una sfida sempre affascinante e dall'esito mai scontato. Chi avrà la meglio?