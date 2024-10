Share





di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Lo Stoccarda è il passato. Lo ripete più volte, Thiago Motta, che non ha alternative all'ambizione di avere la palla a San Siro, il pallino del gioco, la forza mentale di potersi imporre in uno stadio così e con avversario del genere. E' tutto ciò che il suo credo calcistico gli ha consegnato in termini di consapevolezze, e così ha provato a trasformare l'atteggiamento dei suoi. Certo, delusi dalla disfatta in Champions, però allo stesso tempo in grado di reagire.



Tante, le risposte di Motta sull'aspetto mentale di questa partita. Si affrontano due squadre che arrivano da momenti opposti, del resto: la Juve arriva dal primo ko stagionale, l'Inter gasata da una vittoria al 93'. Cambierà per questo l'inerzia del match? Lo scopriremo solo vedendo.