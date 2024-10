Uno dei numerosi ex della sfida tra Inter e Juventus in programma oggi alle 18 a San Siro è l'estremo difensore ora della Juventus Michele. Il giocatore è cresciuto nelle giovanili dell'Inter ma è poi stato scaricato dai nerazzurri nel 2017. In che rapporti sono rimasti però DiGre ed i nerazzurri?Il portiere della Juventus, come riferisce oggi Tuttosport, non avrebbe nessun rammarico nei confronti della squadra allenata da Simone Inzaghi ma vorrebbe soltanto vincere questa sera e farlo con addosso la maglia della Juventus.