Le formazioni provate da Thiago Motta

Ci siamo: è il giorno dele oggi i bianconeri sono chiamati a dare un segnale forte. Anzi: una risposta, necessaria dopo la bruttissima sconfitta subita contro lo. Tocca farlo ora contro l'avversario più accreditato per quanto riguarda il titolo, quantomeno in termini di gerarchie, essendo i campioni d'Italia in carica.Secondo quanto raccolto da IlBiancoNero.com, anche nella giornata di ieri Thiago Motta ha cercato di sparigliare le carte, provando effettivamente a raccogliere più indicazioni possibili per quanto riguarda la sfida di San Siro.Tra le soluzioni provate, una non prevede la presenza di Kenan, con la scelta di avere da una partee dall'altra Weah. Non solo:ha provatotra le linee, con un centrocampo supportato da Fagioli e Locatelli.E in difesa?va verso la conferma dal primo minuto, mentre Cambiaso torna basso. E a sinistra. Cabal, dopo due di fila da titolare, potrebbe dunque finire in panchina.



