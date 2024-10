"Lotterà per rivincerlo. È una gran bella squadra, in attacco ha giocatori potenti e micidiali, Lautaro e Thuram", le parole diL'ex attaccante ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta in vista del derby d'Italia."Sì. Lo dico da tempo. È forte, massiccio, davanti riempie, dà riferimento, è un “sinistrone” pieno di coraggio. Bel centravanti. Mi piace anche Retegui dell’Atalanta, segna con facilità"."Certo, sempre. La fede è la fede. Lo ero all’oratorio, quando facevo la mezzala nel Sant’Egidio di Mantova. C’è una vecchia foto, dove sotto la maglia si vede un’altra maglietta a strisce nerazzurre, quella dell’Inter. Avevo dodici anni. Io sono nato interista"."Purtroppo non è andata bene. Abbiamo giocato a Torino e perso 2-1. Gol di Anastasi, io pareggio. Poi una deviazione di Bedin, autorete. Questo nel 1969-70. L’anno dopo mi sono riscattato e l’abbiamo battuta 2-0 a San Siro. Prima Corso, poi il mio gol».