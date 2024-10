Inter-Juventus, quale ruolo per Kenan Yildiz?

Manca sempre meno al derby d'Italia, alla sfida di San Siro tra Inter e Juventus, un banco di prova importante per Thiago Motta e per i suoi ragazzi per misurarsi in ottica Scudetto. Una partita importante per il numero 10 della Juventus Kenanancora alla ricerca della prima rete in questa Serie A con la maglia numero 10 sulle spalle.Kenan va verso una maglia da titolare per la sfida di San Siro, resta da capire però quale sia il suo ruolo in campo, quello che Thiago Motta ha disegnato per lui. Kenan infatti non sta rendendo secondo le aspettative impiegato da esterno di sinistra, quindi Thiago per permettergli di costruire e incantare come le sue giocate potrebbe scegliere di impiegarlo in ruolo più centrale, come trequartista. Una cosa però è certa: tutti da Kenan si aspettano molto, magari anche che esulti con la linguaccia alla Del Piero.





