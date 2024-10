Inter-Juventus, parla Hernanes

L'ex giocatore di Inter e Juventusha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida di oggi alle 18. Le sue parole:"Chi vince stasera? Non saprei. Però penso che l’Inter stia vivendo una settimana migliore rispetto alla Juventus. Nel calcio contano tanto fiducia, autostima, morale, momenti. L’Inter in Champions contro lo Young Boys ha giocato male ma comunque ha vinto fuori casa. La Juve ha perso male giocando non bene. Bisogna ricomporsi dal punto di vista mentale, ma nel derby d’Italia conta tanto la capacità di essere decisivi. Ed entrambe le squadre lo sono. Per questo è impossibile dire chi vince".- "La zona di campo decisiva sarà la trequarti offensiva, da tutte e due le parti. Perché parliamo di due squadre che difendono bene, sono molto aggressivi difensivamente. Quindi chi riesce a giocare bene dalla trequarti in su vincerà".